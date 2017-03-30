南市首案智慧建築公共工程 新永康警分局11月完工

2017-03-30 16:40

［記者劉婉君／台南報導］台南市永康警分局啟用已28年，現有空間不敷使用，市府斥資2億元購地，並分6年逐年編列3億1千多萬元，展開永康警分局暨大橋派出所興建工程，預計11月將完工，不僅已取得銀級綠建築候選證書，也是全市第一個取得智慧建築候選證書的公共工程，為兼具資訊通信、節能、安全防災等功能的現代建築。

新的永康分局及大橋派出所位在永康區東橋里東橋重劃區內，未來周邊有台南市立圖書館總館及永康創意設計園區，為地上5層、地下1層，面積3568坪。市長賴清德與市警局長黃宗仁等人今天前往視察工程進度，希望改善員警工作環境，提升工作效率與為民服務品質。

未來的永康分局並設有體技館與射擊靶場，可供鄰近分局訓練使用，大橋派出所進駐後也可節省下目前租屋做為辦公廳舍的房租，智慧建築也可透過車牌辨識，即時掌握進出人車，空調也可隨實際人數自動感應調整。

黃宗仁說，除了永康分局之外，其他新建的廳舍中，新營分局民治派出所目前已啟用；第3分局安順派出所目前申辦使用執照及綠建築標章，海南派出所預計108年12月下旬完工；第5分局北門派出所預計今年10月中旬完工，實踐派出所預計107年12月下旬竣工；永華訓練中心常年訓練靶場及體技館整建工程也預計在今年12月下旬完成。