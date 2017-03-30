政府推國防自主 這些前國軍高層這麼說...
2017-03-30 16:46
前監委黃煌雄（中）30日發表「台灣國防變革1982-2016」新書，前陸軍司令霍守業（左一）、前海軍司令伍世文（左二）、前行政院長唐飛（右二）、前聯勤司令高華柱（右一）等人應邀出席。（記者羅沛德攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕前監察委員黃煌雄今下午舉辦「台灣國防變革1982－2016」新書發表會，邀請前行政院長唐飛、前國防部長伍世文、高華柱、前參謀總長霍守業一同出席，對蔡英文政府推動「國防自主」政策各表看法，唐飛指不反對，但務必慎重；高華柱認為應考量武器性能、產製時間等是否能因應敵情威脅；伍世文則指，不可單獨倚賴自製或外購；霍守業指，軍備自主生產是正確方向。
伍世文認為，武器研發製造有很多好處，但我國部隊規模、軍備需求、預算有限，不僅需投入長時間研發，數量也不多，且研發具有風險，「假如研發5年，第6年失敗，前面都浪費了」。而外購武器雖經過他國驗證，時程上也比較快，但不見得買得到，因此國軍要籌獲武器，不能全然靠自己或靠外購，一定要相互配合。
唐飛表示，國防自主政策首要考慮國家財力、如何對抗假想敵等要素，也要非常慎重，且如依靠國防工業國造潛艦、戰機，工業基礎要像金字塔底部一樣穩固，他對此議題不反對，但務必慎思。
高華柱則說，任何國防政策都該考慮國際環境、兩岸關係，國防自主政策除要和全民經濟結合，武器性能是否能達預期、產製時間是否能因應敵情威脅都應考量，另也應有相關配套，例如潛艦國造案，未來港口安排、急難救濟等，都應考量進去。
霍守業表示，「國防自主」自行研製軍備，方向非常正確，但政府要知道「你要什麼」、「仗要怎麼打」，如此才能將預算花在刀口上，不會浪費在不重要的地方。
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