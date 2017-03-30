受邀遊香港 柯P：還是覺得台灣好吃好玩又好看
2017-03-30 15:32
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長昨日一句「香港很無聊啊，一個小島有什麼好看的？」掀起各界討論，而香港歌手何韻詩見狀表示願擔任柯文哲的伴遊，好好來介紹香港。柯文哲今天受訪時表示，有機會可以去，但還是覺得台灣比香港好吃好玩又好看。
根據《蘋果日報》報導，柯文哲前往印度考察，被在場媒體詢問對香港旅遊有何看法？柯文哲指出，泰國每年到台灣旅行人數自從免簽上路後提升到19萬人，但是泰國到香港的旅遊人數竟然有50萬人，隨後他直言自己覺得台灣好吃好玩好看，再怎麼無聊，晚上看政論節目都有趣多了，應該是去台灣玩，怎麼會去香港玩？
而面對香港歌手何韻詩的邀約，柯文哲表示有機會當然可以去，不過自己覺得台北就已經玩不完了，而且台北更好玩。隨後記者追問柯文哲以前去香港玩的感覺如何？柯文哲則說：「我以前去香港最多去太平山看一看，我覺得陽明山的夜景還是比較漂亮。」
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