台東縣長熱門人選 劉櫂豪夢想開「獨立書店」

2017-03-30 14:51

［記者黃明堂／台東報導］立委劉櫂豪舉辦第3屆愛台東夢想資助計畫，共計有6組得獎者拿到8千到8萬不等的圓夢獎金，今天頒獎，劉櫂豪立委鼓勵正要開始發芽的夢想茁壯成長，感謝青年一起讓台東變得更好。

劉櫂豪從政多年，是最有可能代表民進黨角逐下屆台東縣長的人選，但今天與夢想者同聚，也透露了自己也個夢想，就是「經營獨立書店」，他說，如果有1天，他跟老婆開家獨立書店，大家不要太意外！

愛台東夢想資助計畫共有6組得獎者，他們的作品及想做的事分別是：卡大地布部落青年高信宗「青年紀實—卡大地布人像系列」，強調文化因人而存在，他將以訪談與影像紀錄下卡大地布的拉汗（祀祭長）、巫師、獵人等；【影．Joy】黃馨平、林婉珍「自然原力—手創職人的創作故事」，記錄下台東手創工藝師的理念與創作想法；金崙部落前青年會長陳志偉「山林—我們的生命共同體」，要帶著部落青年人到山林訓練祖先的生活技能，重新學習與森林共存共生。

蔡仁豪「Sun Rise City—日出之城 台東街舞大賽」，他將舉辦舞蹈比賽讓台東子弟擁有更多交流的機會；住在東海岸的年輕夫妻賴羿先、楊子賢「先毛窩寒冬送暖」，藉由編織毛帽與社區族人建立分享和連結；到外地念大學的「COCO & NANA」陳慈徽、吳俐萱「台東的小小外交官—愛我家鄉，跳出未來—」，計畫到偏鄉小學教導學生英文，陪伴成長建立自信。