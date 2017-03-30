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黑函爆公務資源輔選劉世芳 旗山區長澄清

2017-03-30  14:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕近日LINE群組流傳一份黑函，內容指控高雄市長陳菊動用公務資源，要求旗山區公所在公有地上擺放立委劉世芳的競選廣告，區長陳祐瑞澄清，該處是私有地而非公有地，且已函文建管處要求地主處理，公所絕無介入市長初選。

高雄市長黨內初選競爭激烈，繼立委林岱樺因動保法、關說案重創形象後，民調已追趕到前段班的劉世芳也被爆出，陳菊利用公務資源，要求旗山區公所在區內精華地段，擺放劉的競選廣告，而區長陳祐瑞為保官位，也被迫同意擺設。

這封未署名的黑函以「陳菊說『未動用行政資源輔選劉世芳』已被抓包」為題，指控陳菊說一套做一套，明顯公器私用。陳祐瑞指出，他昨晚接到市府長官傳來的LINE訊息後，才知曉此事，雖然自己被控是為了保官位才同意此事，對於這些指控都是莫虛有的罪名，「沒有做的事，當然不會覺得委屈」。

陳祐瑞解釋，這塊土地是旗山鎮公所時代向私人地主購得，用來興建員工宿舍，但鎮公所買完土地卻沒有去登記，導致區公所只有保有宿舍的使用權，土地所有人仍歸原地主所有；這塊廣告看板是放在私人土地上，而非宿舍上，與區公所一點關係都沒有，他希望民眾不要被謠言誤導，更澄清區公所絕無介入市長初選。

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  • 旗山區長陳祐瑞駁斥黑函內容，澄清區公所絕無介入高市長黨內初選。（記者黃佳琳攝）

    旗山區長陳祐瑞駁斥黑函內容，澄清區公所絕無介入高市長黨內初選。（記者黃佳琳攝）

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