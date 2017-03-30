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吳敦義「搶頭香」慈湖謁陵 對洪秀柱「政績」表尊重

前副總統吳敦義率多位國民黨中常委，前往桃園大溪慈湖、頭寮陵寢謁陵。（記者李容萍攝）

2017-03-30  14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕4月5日是前總統蔣介石逝世42週年紀念日，參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天率領多位中常委、全國黨代表前往桃園大溪慈湖、頭寮陵寢謁陵，表達感念及追思之意，也是6位宣布參選國民黨主席中最先到大溪謁陵的參選人。

吳敦義今年1月9日宣布參選國民黨主席，而1月13日為前總統蔣經國逝世29週年紀念日，1月7日他提早到陵寢，在6位主席參選人謁陵當中「搶頭香」。當時他強打「經國牌」，提到蔣經國對他的恩情不禁哽咽。

今天蔣介石逝世42週年前夕，吳敦義再度「搶頭香」到兩蔣陵寢謁靈，本身學歷史的他，在受訪時細數蔣介石對治理中華民國、對台灣有偉大貢獻。

吳敦義舉例，大家所周知的故宮的國寶、多家銀行的黃金和多位學術巨擘胡適、錢穆、傅斯年等都平安的帶到台灣。這些國寶也好、黃金也好都沒有進到國民黨的黨庫，都百分之一百維持是國家的，在黨跟政府之間還是有明確的分界線。

至於被問到國民黨主席洪秀柱公布在任內促成洪習會、募了上億款項等「政績」，洪覺得自己貢獻良多，吳敦義表示「尊重」，當然她是在艱苦的環境裡，能做出這些成績是值得肯定的。

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