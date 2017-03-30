藍營影片批爽租七期辦公 中市府稱扭曲
2017-03-30 14:01
國民黨團批市府「爽租」七期辦公大樓，市府反駁扭曲事實。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會朝野關係緊張，藍營議員今（30）日以影片怒指市府「爽租七期大樓來辦公」，臨時會追加預算舉債亂編，未依法申請覆議、藐視議會；市府回應，影片稱「爽租」實為扭曲，追加預算多屬i-Bike、污水下水道等重大民生建設及中央補助款，盼在野議員能據實理性問政。
國民黨團30日召開記者會發佈kuso影片，直批此次追加預算讓都發局、環保局、交通局承租七期商辦，1年租金近億，說明又不清楚，根本就是預算胡亂編，若沒收到詳實的相關報告，絕不能草率通過。
藍營又說，當初不依法申請覆議，本預算當中刪除的預算科目，此次竟原封不動追回，這就是藐視議會；超黨派辦公室也指出，在七期租賃辦公大樓來讓3局辦公，高度浪費市民公帑，堅決反對，要求3局另擇閒置辦公廳舍遷入。
市府指出，3機關因配合行政院文化部挹注3.6億元「州廳暨大屯郡役所附屬建築群歷史空間再造計畫」，整修活化珍貴的歷史建物，為舊城再生增添動力，因此配合搬遷，追加預算為7908萬元，且已省下裝潢支出，影片稱「爽租」實為扭曲。
市府強調，新市政大樓當初非為直轄市府需要所建，空間無法容納全府機關，正推動第2市政大樓興建計畫，未來3機關將遷回市府廳舍，也無須再編列租金預算，便利市民在市政大樓周遭洽公，盼部分議員理性問政，以民生為念。
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