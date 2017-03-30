| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

藍營影片批爽租七期辦公 中市府稱扭曲

國民黨團批市府「爽租」七期辦公大樓，市府反駁扭曲事實。（記者黃鐘山攝）

2017-03-30  14:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會朝野關係緊張，藍營議員今（30）日以影片怒指市府「爽租七期大樓來辦公」，臨時會追加預算舉債亂編，未依法申請覆議、藐視議會；市府回應，影片稱「爽租」實為扭曲，追加預算多屬i-Bike、污水下水道等重大民生建設及中央補助款，盼在野議員能據實理性問政。

國民黨團30日召開記者會發佈kuso影片，直批此次追加預算讓都發局、環保局、交通局承租七期商辦，1年租金近億，說明又不清楚，根本就是預算胡亂編，若沒收到詳實的相關報告，絕不能草率通過。

藍營又說，當初不依法申請覆議，本預算當中刪除的預算科目，此次竟原封不動追回，這就是藐視議會；超黨派辦公室也指出，在七期租賃辦公大樓來讓3局辦公，高度浪費市民公帑，堅決反對，要求3局另擇閒置辦公廳舍遷入。

市府指出，3機關因配合行政院文化部挹注3.6億元「州廳暨大屯郡役所附屬建築群歷史空間再造計畫」，整修活化珍貴的歷史建物，為舊城再生增添動力，因此配合搬遷，追加預算為7908萬元，且已省下裝潢支出，影片稱「爽租」實為扭曲。

市府強調，新市政大樓當初非為直轄市府需要所建，空間無法容納全府機關，正推動第2市政大樓興建計畫，未來3機關將遷回市府廳舍，也無須再編列租金預算，便利市民在市政大樓周遭洽公，盼部分議員理性問政，以民生為念。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中七期 台中市政府
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：藍營影片批爽租七期辦公 中市府稱扭曲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.