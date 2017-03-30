唐鳳受邀赴韓參加國際駭客防禦大會 作主題演講
2017-03-30 14:04
行政院政務委員唐鳳將受邀赴韓參加國際駭客防禦大會。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院數位政委唐鳳受邀出席下月12日在首爾舉行的2017年國際駭客防禦大會「CODEGATE 2017」，將在會中進行主題演講，這是唐鳳首次訪韓。
根據《韓聯社》報導，CODEGATE安全論壇今天表示，已邀請台灣有史以來最年輕的行政院政務委員唐鳳出席下月舉辦的國際駭客防禦大會，她將在會中進行主題演講，題目是關於第4次工業革命時期安全的重要性；CODEGATE安全論壇提到，駭客出身的唐鳳，12歲時自學編程，16歲創立網絡公司，之後與蘋果、BenQ等企業巨頭進行項目開發，還開設討論公共政策的網站，就職政務委員後，致力推動強化政府部門與公共社群的對話的「開放政府」管道相關政策，這也是唐鳳首次訪韓。
CODEGATE大會今年迎來第10屆，由韓國未來創造科學部主辦，韓國網絡振興院和CODEGATE安全論壇承辦，於4月11-13日於首爾舉行。
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