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中苗供水問題輸水工程說明會 滿是反對聲浪

2017-03-30  13:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕經濟部水利署規劃進行「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案」，今天在苗栗縣三義鄉鯉魚潭村活動中心舉辦說明會，現場反對聲浪四起，由於水利署直言計畫目的是為了解決台中地區供水問題，現場參與民眾與民代痛批「只顧台中，不管苗栗縣供水」，甚至拉起白布條抗議直說「不要做！」。

經濟部水利署水利署中區水資源局表示，此次是單純說明會，由於台中地區經濟發展迅速，且近來氣象不穩，供水持續性受威脅，才出現此構想。後續若要真的動工尚要通過環評，「動作不會這麼快」。針對地方心聲和反映中區水資源局將帶回討論，盡力協助解決。

說明會開始前，鯉魚潭村村長詹源添就率領村民在活動中心門口拉起「抗議」白布條，表達對於水利署規劃工程的不滿。

詹源添指出，鯉魚潭水庫下游排洪問題未獲得重視，並批評往年鯉魚潭村曾發生供水管線爆裂事件，讓村民長期累積不滿情緒。

「一劈頭就提台中，受災殃的是苗栗人！」與會的縣議員劉寶鈴、李聰祥、邱紹俊、韓茂賢、羅貴星指出，鯉魚潭水庫設在苗栗縣，但是長期供水忽視苗栗縣民，讓人不滿。

與會縣議員也批評，鯉魚潭村與鄰近的苑裡鎮、通霄鎮不少居民以農為業，但是大台中供水有問題就要苗栗人休耕，對苗栗人相對而言不公平。

另外，參加的縣議員批評，通霄、苑裡不少地區仍未舖設自來水，說明會卻只關心大台中的用水，想在苗栗大興土木，簡直本末倒置，縣議會不會讓計畫通過。

另外，羅貴星也批評，中區水資源局召開說明會，結果大家到了現場連說明資料都沒有，「會不如不要開」，認為這次說明會徒具形式。

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  • 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案說明會，滿是反對聲浪（記者蔡政珉攝）

    大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案說明會，滿是反對聲浪（記者蔡政珉攝）

  • 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案說明會，滿是反對聲浪（記者蔡政珉攝）

    大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案說明會，滿是反對聲浪（記者蔡政珉攝）

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