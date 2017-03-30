賴清德卸任前趕開館 台江文化中心工程進度超前

賴清德視察台江文化中心新建工程，應地方要求與關心的地方人士一起合影。（記者蔡文居攝）

2017-03-30 13:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台江文化中心新建工程自104年12月開工迄今，工程進度達39.21％，超前預定進度超過8%，預計今年10月完成建築主體工程，明年9月竣工，在台南市長賴清德卸任前可望如期開館。

台南市長賴清德今天上午視察台江文化中心新建工程，包括朝皇宮主委、社大台江分校召集人吳進池、台江分校執行長吳茂成、台江文化促進會理事長翁育民、市議員王錦德、郭清華、前市議員李慶信、黃麗招及朝皇宮各委員陪同市長視察，了解台江文化中心新建工程的進度。地方也給予市長及市府對台江文化中心的用心高度肯定。

吳進池表示，台江文化中心爭取了12年，終於見到初步的成果，預計明年9月竣工，目前地方也正在著手凖備開館後的相關活動及節目。

賴清德表示，台江文化中心是大家共同合作，也是市府開放政府、開放決策的典範，包括文化中心的地點選擇、要如何興建，要有何功能，都是地方由下而上，大家共同討論出來的，並肯定文化局對台南文化建設的用心。