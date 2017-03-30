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吸毒罰得比酒駕輕？ 親民黨籲修法加重刑責

2017-03-30  13:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕毒品問題日趨嚴重，親民黨立法院黨團指出，毒品已是國安問題，但吸毒罰責竟比酒駕還輕，政府應提高層級，由國安會統籌各部會、情報單位，從「斷源」、「抑需」著手，親民黨也將提案修法，除加重刑責，並將持有毒品處罰的淨重標準，下修為5公克。

黨團總召李鴻鈞指出，據法務部統計，近年查獲毒品總量逐年攀升，105年查獲總重達7000多公斤，其中以第四級毒品所占總量、增幅最高，此外，吸毒人口的年齡不但下降至6-11歲，12-17歲吸食人口更比10年前爆增3倍，而吸食三、四級毒品的罰責，甚至比酒駕還低。

黨團幹事長陳怡潔指出，毒品氾濫向下紮根，吸食人口卻向上提升，近期許多毒品暴斃案都與新興毒品有關，許多毒販將多種毒品混合，包裝成奶茶、咖啡、糖果等，不但逃避追緝、提高致死率，更導致民眾可能誤食，但目前看不出法務部對毒品零容忍之決心。

立委周陳秀霞表示，毒品如海嘯般侵襲台灣，親民黨團主張應修改「毒品危害防制條例」，將各級毒品持有處罰淨重下修至5公克，並加重處罰製造、運輸、販賣毒品及器具者，此外應研擬對三、四級毒品累犯，除罰鍰外，也可對其實施科技設備監控（電子腳鐐）。

對於親民黨的呼籲，法務部次長陳明堂指出，目前正朝加重販賣毒品者刑責、追討不法利得的方向修法，讓重行為者重罰，而輕行為的吸食者，除行政罰外，也考慮納入其他處罰，絕非讓吸毒除罪化，一切會朝毒品齡容忍方向處理。

法部部檢察司主任檢察官聶眾指出，在尚未修法前，將加速列管新興毒品，並研議修法，將類似結構的毒品接納入「毒品危害防治條例」之規範。

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  • 親民黨立法院黨團呼籲，應修法加重毒品相關刑則。左起為黨團幹事長陳怡潔、總召李鴻鈞、立委周陳秀霞。（記者鄭鴻達攝）

    親民黨立法院黨團呼籲，應修法加重毒品相關刑則。左起為黨團幹事長陳怡潔、總召李鴻鈞、立委周陳秀霞。（記者鄭鴻達攝）

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