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高鐵全線上網服務 政院：7月底前應可提供

行政院今天表明高鐵7月底前應可提供全面上網服務。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-03-30  12:58

〔記者李欣芳／台北報導〕高鐵所有車廂究竟何時全面提供上網服務引發外界關注，行政院長林全今天表示，高鐵自2007年3月全線正式通車營運至今正好10年，已成為國內外旅客不可或缺的交通工具。現隧道段的纜線工程大多已完成招標，預計5月初開始施工，高鐵將邁向全線提供WiFi無線上網服務新的里程碑，請交通部全力協助高鐵務必在今年8月世大運前提供全線上網服務。

行政院今天表明高鐵7月底前應可提供全面上網服務，原先高鐵規畫是到今年底提供兩列車的WiFi服務，明年底完成34列車廂的安裝，但在行政院之要求下提前時程。

林全今天在主持行政院院會聽取「公共區域及大眾運輸iTaiwan無線上網躍升計畫」報告裁示，此案是為加速推動「前瞻基礎建設計畫」的「數位建設」，以落實「城鄉連網零落差、寬頻服務隨手得」的施政願景。

他說，相關進度請掌握時效，首先是5月的共同招標及施工，8月的世大運，以及9月「世界資訊科技大會」的上網服務建置，這些重要活動，希望展現出台灣寬頻上網的可親性，同時也應共同宣導iTaiwan無線上網服務，不管是國內的民眾，或國外入境的旅客，對於國內的公共區域或大眾運輸場所能夠提供無線上網服務，留下很好的印象。

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