試院拍板 所得替代率上限80％、計算基準採10年
2017-03-30 12:48
考試院院長伍錦霖強調，考試院提出的版本或許無法盡如人意，但已是委員們再三斟酌後所提出的，相信是改革的延續。（記者吳柏緯攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕經歷了一個多月，共8次全院審查會，攸關年金改革的《公務人員退休撫卹法草案》於今天上午考試院院會通過，並於將今天下午送交立法院審查。考試院版本的18%調降機制與年改會版本相同，並訂出最低生活保障為32160元，但所得替代率與年金採計基準卻都較年改會或銓敘部版本寬鬆。
原本銓敘部所提的「公務人員退休撫卹法草案」版本是所得替代率最高75%，並分15年調降至最高60%，不過負責審查的考試院全院審查會，將所得替代率上限調整為最高80%，並分10年逐步調降為最高70%；至於退休年金計算基準，銓敘部或年改會提的為「最後十五年平均本俸」，不過也遭到審查會翻盤，改為「在職最後十年的平均本俸」。這些「改變」都獲今天上午舉行的考試院院會通過，將於今天下午送立法院審查。
面對審查期間的諸多質疑，考試院院長伍錦霖強調，考試院提出的版本或許無法盡如人意，但已是委員們再三斟酌後所提出的，相信是改革的延續。
銓敘部長周弘憲則表示，年金不得不改，對於受到影響的公務人員感到抱歉，並希望公務人員能共體時艱，建立更完整的年金制度。
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