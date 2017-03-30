國民黨怨被清算、讚洪秀柱借錢挺黨 網友笑了...
2017-03-30 14:59
中國國民黨表示，黨主席洪秀柱以個人名義借貸9000萬元救黨。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨中央文傳會今日召開「洪主席就任黨主席一周年黨務成果報告」時表示，黨主席洪秀柱以個人名義，為黨借貸9000萬元，並且是「自國父創黨以來，第一位奔波海內外募款的黨主席」。網友則質疑，「個人可以舉債到9000萬喔？她信用這麼好？」
國民黨文傳會副主委唐德明表示，「這一年來，國民黨遭逢前所未有的困境，民進黨政府政治清算國民黨，導致我們舉步維艱。洪主席可以說是自國父創黨以來，第一個奔波海內外募款的黨主席，截自3月21日為止，一共為黨募集了1億2645萬712元。其中，為能順利發放黨工薪資，不惜以她個人的名義舉債借貸9000萬元，這也是前所未有。」
網友們在PTT八卦板上嘲諷的表示，「個人可以舉債到9000萬喔？她信用這麼好？」、「哇，黨主席這麼好賺，隨便借就9000萬」、「9000萬抵押品是什麼先拿來瞧瞧，還是只是一張嘴？」、「看來選情告急了」、「等她被kmt鬥下台我一定會笑到肚子痛」。
國民黨黨中央文傳會今日召開「洪主席就任黨主席一周年黨務成果報告」，並製圖讚頌洪秀柱的募款成果。（圖擷自PTT八卦板）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」
- 政院拍板教師18％6年退場 軍、公比照
- 司改會議》第五組第三次討論 將檢討反貪、追錢及防逃制度
- 時力年改版本 18趴優存3年歸零
- 試院拍板 所得替代率上限80％、計算基準採10年
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 日本最可愛女高中生出爐！ 奪冠的她激似堀北真希
- 陳剛信怒辭民視 遭爆數仟萬鉅額退休金入袋
- 粉絲開刀「以為沒希望了...」 春風一句話讓他「會好好活著」
- 北港集雅軒160年古繡旗 委外修復
- 人妻全裸直播「好玩又賺錢」 老公配合演出
- 強國女想搭警車回家 竟瞎掰：我是路癡看到路就頭痛
- 中鼎搶攻美國市場 拿四個案子
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 否認使用味全牛乳 麥當勞說這產品加味全奶水
- 澎湖花火節 4月20日揭序幕
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- C羅銅像是哪位？扭曲詭異表情嚇壞大家
- 譁裕2016轉虧為盈 跨入汽車電子產業
- 群創加薪了！新總座宣布4月加發生產達標獎金
- 〈實現我的旅遊夢〉Run！跑出越南縱貫之旅
- 童心大爆發！竹市兒童藝術節週六登場
- 美女溜冰名將關穎珊 傳4年婚姻告終
- 雲林提前慶祝兒童節 小朋友樂翻天
- 新南向高峰會起跑 百餘位印尼工商界來台
- 埋下夢想時光膠囊！沙鹿學童相約10年後開啟
- 觀音》坡內埤「整容」 8月變身生態公園
- 這樣還算「自衛隊」？ 自民黨籲發展「對敵基地攻擊」能力
- 自由廣場》事後避孕藥的思考理路
- 藍眼睛、紅唇吸睛 愛達貝拉郵輪首航基隆港
- 鎖定黃牛拉客 桃機祭9萬罰款、吊銷牌照
- 豬哥亮病房外有殯葬業者？ 經紀人這樣說...
- 《中英對照讀新聞》Bra company boss forces male employees to experience E-cup boobs 內衣廠商老闆強迫男性員工親身體驗E罩杯
- 歐盟防骨牌效應 對英談判會很硬
- 抗議政策轉彎 高教工會要兼任教師納勞基法
- 5000元網購iPhone 收到一顆蘋果
- 殯葬達人父子鬧翻 罹癌昏迷前「我愛你」破冰
- 桃園區漁會理監事 謝仁江陣營大勝
- 英國啟動脫歐 蘇格蘭大臣：躍入黑暗
- 台大論文造假案 全教總續究責校長楊泮池
- 鹽酥雞攤會不會洗九層塔？ 攤販這樣說...
- 談開發 企業、國外投資者各有腹案
- 單親族互助 台東泡菜媽幫了南投嬤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨怨被清算、讚洪秀柱借錢挺黨 網友笑了...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分