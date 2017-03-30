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國民黨怨被清算、讚洪秀柱借錢挺黨 網友笑了...

中國國民黨表示，黨主席洪秀柱以個人名義借貸9000萬元救黨。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-03-30  14:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨中央文傳會今日召開「洪主席就任黨主席一周年黨務成果報告」時表示，黨主席洪秀柱以個人名義，為黨借貸9000萬元，並且是「自國父創黨以來，第一位奔波海內外募款的黨主席」。網友則質疑，「個人可以舉債到9000萬喔？她信用這麼好？」

國民黨文傳會副主委唐德明表示，「這一年來，國民黨遭逢前所未有的困境，民進黨政府政治清算國民黨，導致我們舉步維艱。洪主席可以說是自國父創黨以來，第一個奔波海內外募款的黨主席，截自3月21日為止，一共為黨募集了1億2645萬712元。其中，為能順利發放黨工薪資，不惜以她個人的名義舉債借貸9000萬元，這也是前所未有。」

網友們在PTT八卦板上嘲諷的表示，「個人可以舉債到9000萬喔？她信用這麼好？」、「哇，黨主席這麼好賺，隨便借就9000萬」、「9000萬抵押品是什麼先拿來瞧瞧，還是只是一張嘴？」、「看來選情告急了」、「等她被kmt鬥下台我一定會笑到肚子痛」。

國民黨黨中央文傳會今日召開「洪主席就任黨主席一周年黨務成果報告」，並製圖讚頌洪秀柱的募款成果。（圖擷自PTT八卦板）

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