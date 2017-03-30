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押李明哲 政院要求中國提完整說明

行政院發言人徐國勇（左）30日主持院會會後記者會。（記者羅沛德攝）

2017-03-30  12:20

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以違反國家安全之名逮捕，經中國國台辦證實後，引發各方關注，行政院今天表示，已責成陸委會，繼續透過各種管道要求中方即刻就李明哲先生關押地點、所涉法令及限制人身自由時等事項，對外完整說明，並依照海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議之通報機制進行通報，同時儘速安排家屬探視及律師會見，以保障其應有權益。

中研院台史所副研究員吳叡人表示，可以理解蔡政府對中國一向克制，但「低調該有個限度」，若連支持自己的國民被逮捕都噤聲，「這個政權的正當性也會瓦解」，他並非要政府冒進，但應站穩人權和主權的立場公開表態。

行政院發言人徐國勇今天表示，李明哲先生自3月19日失聯迄今已12日，政府必須嚴正表示，這段期間以來經我政府及民間不斷對中國大陸提出要求，但中國大陸方面迄今尚未對我方或家屬進行通報，也未對李明哲先生失聯事件提出具體說明，政府在此要先表達高度遺憾之意。

徐國勇說，行政院要特別說明，自獲悉李明哲先生於進入中國大陸失聯後，政府即透過各種管道積極聯繫協尋，並均掌握相關訊息，惟各項協處作為均以李先生人身安危及權益為最優先考量，並非如外界所言不夠積極或過於低調。

他說，政府也要在此呼籲，台灣社會高度關注本案發展及是否受到公正處理，中方應具體回應我方及家屬訴求，維護李明哲先生正當權益，同時應就相關事宜儘速與我進行溝通，妥善處理，並避免影響當前複雜敏感的兩岸關係。

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