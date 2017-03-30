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學者：台灣應學歐美發展「步行城市」

2017-03-30  11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣的人行道上充斥變電箱及設施不利通行，立法院內政委員會今舉行「台灣適合步行嗎？」公聽會聽取各界人士建言，學者痛批「公共通行權」在台不彰顯，應學習歐美發展「步行城市」。

台北市行無礙資源推廣協會專案經理陳明里痛批，人行道只要出現問題，往往找不到主管機關負責，一些人行道寬度甚至只有90公分，台灣有115萬人領有身心障礙手冊，其中38%肢體行動不便，將近4萬人是輪椅族，一台輪椅寬度68公分，人行道問題一堆卻不改善，「難道眼睛真的業障重嗎！」

綠野生態保育協會副秘書長吳宇婷說，從立法院門口就可看出公共通行權並不彰顯，人行道上種滿了變電箱、公車亭、公車站牌，未以人行走為主，建議1米以下人行道應限制設立其他設施，另立人行道專法來改善。

淡江大學建築系助理教授劉欣蓉指出，全世界在談步行城市（Walkable City），當前台灣卻缺乏此一概念，在澳洲雪梨的觀光活動有90%利用步行，全美適合步行的城市剛好也是創投基金蓬勃的地方，內政部推動城鄉風貌時，應顧及人行道更適合行走。

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  • 淡大建築系助理教授劉欣蓉指出，歐美國家都在推廣「步行城市」，台灣仍缺乏此一概念。（記者陳鈺馥攝）

    淡大建築系助理教授劉欣蓉指出，歐美國家都在推廣「步行城市」，台灣仍缺乏此一概念。（記者陳鈺馥攝）

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