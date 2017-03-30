政院調整勞保費率上限至12％ 明年起調高0.5％
2017-03-30 11:52
行政院30日舉行院會會後記者會，政務委員林萬億（左二）說明行政院版年改方案。（記者羅沛德攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天主持院會，拍板通過有關退休勞工的年金改革，政院通過的「勞工保險條例部分條文修正草案」，修正保險費率調整機制，由現行費率9.5%，每年提高0.5%至上限12%，於費率達12%時檢討保險財務，如經精算結果保險基金餘額不足以支應未來20年保險給付時，再檢討費率調整，亦即保費從明年起調高0.5%。
不過，政院通過的版本，與年金改革委員會原來的方案略有調整，年改國是會議的共識是，勞工保險費率之法定上限，提高為 18%，費率自 107 年起每年調升 0.5%，於 112 年檢討是否與勞工退休金整併。如無更佳方案，且經精算未來 20 年保險基金餘額不足以支應保險給付，其後每年繼續調高 1%至上限 18%（117 年）。
另外，為防止勞保破產，在政府財源挹注方面，政院通過的草案中明定，由中央政府負擔最後支付責任，並每年撥補基金金額不低於200億元。
政府並設計年金年資可攜帶制度，草案中明定，為保障職域轉換者之年金權，增訂年資併計、年金分計機制。
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