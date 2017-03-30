時力年改版本 18趴優存3年歸零
2017-03-30 11:27
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院與考試院的年金改革草案，將陸續送至立法院審議，立院時代力量黨團今日召開記者會，針對「公務人員退休撫卹法」等年改修法推出對應草案，提出18％優存利息3年內歸零，優於考試院版「領月退6年歸零、領一次退6年降至6％」等主張。時力立委林昶佐指出，18％無法源依據，不符合社會對公平正義要求，沒理由繼續維持。
時代力量版年金改革重點，包括18％優存利息，月退、領一次退者都在3年歸零；公務員所得替代率，採「砍高官」（10年內自60％降至50％）、「護基層」（10年內自70％降至60％）；公務員退休後最低保障的樓地板，採「全國每人可支配所得中位數」金額；採計育嬰年資，提撥費用政府全額負擔；離婚配偶有年金分配金請求權；財務自動平衡機制，確保年金永續。
時力立委洪慈庸指出，必須促進人口結構改變、促進生育率，並由政府鼓勵人民生育，時力年改版本主張育嬰留停期間，提撥費用由政府負擔，若無政府政策支持，要提升生育率恐怕是緣木求魚。
立院時力黨團總召徐永明說，對於年金財務，考試院版訂每3年要精算50年數據，沒有自動調整機制，時力則主張每年都要精算20年數據，每5年也精算50年數據，並參考國外經驗，設立「年金永續指數」及「永續指標燈號」，定期檢討年金財務狀況，確保年金永續。
時力立委黃國昌表示，時力主張公務退休保障「樓地板」採「全國每人可支配所得中位數」，可以按照每年經濟狀況與物價指數變動，回歸年金制度原意。
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