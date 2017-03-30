| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

時力年改版本 18趴優存3年歸零

2017-03-30  11:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院與考試院的年金改革草案，將陸續送至立法院審議，立院時代力量黨團今日召開記者會，針對「公務人員退休撫卹法」等年改修法推出對應草案，提出18％優存利息3年內歸零，優於考試院版「領月退6年歸零、領一次退6年降至6％」等主張。時力立委林昶佐指出，18％無法源依據，不符合社會對公平正義要求，沒理由繼續維持。

時代力量版年金改革重點，包括18％優存利息，月退、領一次退者都在3年歸零；公務員所得替代率，採「砍高官」（10年內自60％降至50％）、「護基層」（10年內自70％降至60％）；公務員退休後最低保障的樓地板，採「全國每人可支配所得中位數」金額；採計育嬰年資，提撥費用政府全額負擔；離婚配偶有年金分配金請求權；財務自動平衡機制，確保年金永續。

時力立委洪慈庸指出，必須促進人口結構改變、促進生育率，並由政府鼓勵人民生育，時力年改版本主張育嬰留停期間，提撥費用由政府負擔，若無政府政策支持，要提升生育率恐怕是緣木求魚。

立院時力黨團總召徐永明說，對於年金財務，考試院版訂每3年要精算50年數據，沒有自動調整機制，時力則主張每年都要精算20年數據，每5年也精算50年數據，並參考國外經驗，設立「年金永續指數」及「永續指標燈號」，定期檢討年金財務狀況，確保年金永續。

時力立委黃國昌表示，時力主張公務退休保障「樓地板」採「全國每人可支配所得中位數」，可以按照每年經濟狀況與物價指數變動，回歸年金制度原意。

廣告
  • 立院時代力量黨團召開時力年金改革方案記者會。（記者楊淳卉攝）

    立院時代力量黨團召開時力年金改革方案記者會。（記者楊淳卉攝）

  • 年金改革時代力量版特色。（記者楊淳卉翻攝）

    年金改革時代力量版特色。（記者楊淳卉翻攝）

  • 時力版本對公務員所得替代率改革試算。（記者楊淳卉翻攝）

    時力版本對公務員所得替代率改革試算。（記者楊淳卉翻攝）

  • 時力版本對公務員所得替代率改革試算。（記者楊淳卉翻攝）

    時力版本對公務員所得替代率改革試算。（記者楊淳卉翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 18% 18趴 年金改革 年金樓地板
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：時力年改版本 18趴優存3年歸零


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.