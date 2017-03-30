保防法挨批人二復辟 網媒爆：背後中國在操弄

2017-03-30 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕法務部調查局先前提出「國家保防工作法草案」，讓保防員進駐各單位，被外界批評是「人二」復辟。據網媒報導，調查局長蔡清祥表示，這是外界的誤解，事件背後是中國在操弄。

根據《上報》報導，3月時蔡清祥邀請高檢署檢察長王添盛和高檢署檢察官等人餐敘，在談及保防法是否為「人二」復辟時，蔡清祥說，這是外界誤解，背後是中國在操弄。此說法讓現場檢察官相當驚訝，不知是調查局掌握情資，還是蔡清祥自己的解讀。

蔡清祥透過幕僚表示，他在3月初確實和王添盛等檢察長餐敘，但不記得有說過類似的話，他否認曾說此話。據了解，蔡清祥平常謹言慎行，不會亂說話，應是蔡點到為止，不能詳述消息來源。