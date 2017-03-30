軍人金改 國防部常次：建議本會期不處理

2017-03-30 11:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今上午討論「志願役士兵服役條例修正草案」，並邀請國防部官員列席備詢。國民黨立委江啟臣、呂玉玲皆關心軍人年金改革進度，國防部常務次長柏鴻輝表示，軍人年金改革絕對要比公教好，否則會衝擊募兵成效，「我們會很堅持本會期不處理」。但柏隨後又說，「建議」這個會期不處理軍人年金，先待公教人員處理完。

江啟臣詢問軍人金改進度，柏鴻輝說，年金改革小組研擬的樓地板，大概在四月上旬公布，國防部準備到各地跟現役軍士官說明。

柏鴻輝也說，軍人金改時程要跟公教有別，會建議本會期之內不處理軍人年金改革，待公教人員版本出來，軍人金改制度絕對要比公教好，否則會衝擊募兵成效，因此會很堅持本會期不處理。

呂玉玲追問，軍人年金改革會不會在今年審？柏鴻輝說，要看整體進度，他也還不清楚，雖然他有參加年金改革相關小組，但並非決策者，但希望今年排入立法院議程。

對於公教年金改革樓地板訂在3萬2160元，退輔會主委李翔宙日前建議，軍人金改地板應在4萬元，柏鴻輝說，退輔會設定在4萬元，這是最低生活保障，「國防部非常非常尊重。」

但呂玉玲追問，軍人金改確切樓地板應設定在多少才恰當？柏鴻輝說，由於還沒公佈，還不能透露，但支持退輔會4萬元樓地板。