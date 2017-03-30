政院拍板教師18％6年退場 軍、公比照

行政院30日舉行院會會後記者會，政務委員林萬億說明行政院版年改方案。（記者羅沛德攝）

2017-03-30 11:05

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府推動年金改革，今天上午由行政院長林全就「公立學校教職員退休撫卹條例」拍板定案，退休公立學校教育人員18％優惠存款利率最晚6年退場，第7年起歸零，領一次退者採年金改革委員會的乙案，第1年降到12％，第3年降到10％，第5年降到八％，第7年起降到6％。

由於年改國是會議已確立退休公務人員的18％改革與教育人員相同，而雖然軍人的年改草案尚未呈報行政院，仍由國防部草擬中，但因年改會已要求軍人的18％改革與公教人員一致，因此軍人18％也將比照公教人員。

至於教育人員退休所得替代率部分，則先調降至75％，再逐年降至60％。而有關退休金計算基準，以最後在職前15年平均本俸來計算退休金。

有關退休教育人員老年基本生活保障的「樓地板」，總統府年金改革委員會經會商後擬訂為32160元，公務員也訂為32160元，月退休總所得低於此標準者將不會砍18％優惠存款利率。

而公教遺屬年金部分，年改會已敲定由原本草擬的遺族可領「月退休金的3分之1」，改為可領「月退金的2分之1」。