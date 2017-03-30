監院聲請釋憲惹議 國民黨酸：政院成黨產會附隨組織
2017-03-30 11:15
〔記者施曉光／台北報導〕監察院日前針對「不當黨產處理條例」，向大法官會議聲請釋憲，引來行政院發言人徐國勇批評破壞五權分立，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會強調，監察院依據「司法院大法官審理案件法」聲請釋憲，依法有據，行政院卻氣急敗壞，難道行政院已成不當黨產處理委員會的附隨組織？
洪孟楷表示，「不當黨產處理條例」是去年在國會多數暴力下通過的產物，當時徐國勇也是立委，如今徐國勇所稱的依「法」行政，就是當年自己參與多數暴力的法律，現在還好意思說依法有據？
他強調，有很多人認為「不當黨產處理條例」違憲，監察院聲請釋憲，對日後依法行政更為有利，行政院應該舉雙手贊成，怎麼還來批評監察院？
洪孟楷說，監察院依「司法院大法官審理案件法」第5條第1項第1款情形，「中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者」，向大法官會議聲請釋憲，完全於法有據，徐國勇顯然法學素養不足，居然還說破壞五權分立，到底是誰沒有法治觀念？
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