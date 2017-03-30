| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

監院聲請釋憲惹議 國民黨酸：政院成黨產會附隨組織

2017-03-30  11:15

〔記者施曉光／台北報導〕監察院日前針對「不當黨產處理條例」，向大法官會議聲請釋憲，引來行政院發言人徐國勇批評破壞五權分立，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會強調，監察院依據「司法院大法官審理案件法」聲請釋憲，依法有據，行政院卻氣急敗壞，難道行政院已成不當黨產處理委員會的附隨組織？

洪孟楷表示，「不當黨產處理條例」是去年在國會多數暴力下通過的產物，當時徐國勇也是立委，如今徐國勇所稱的依「法」行政，就是當年自己參與多數暴力的法律，現在還好意思說依法有據？

他強調，有很多人認為「不當黨產處理條例」違憲，監察院聲請釋憲，對日後依法行政更為有利，行政院應該舉雙手贊成，怎麼還來批評監察院？

洪孟楷說，監察院依「司法院大法官審理案件法」第5條第1項第1款情形，「中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者」，向大法官會議聲請釋憲，完全於法有據，徐國勇顯然法學素養不足，居然還說破壞五權分立，到底是誰沒有法治觀念？

廣告
  • 針對監察院針對「不當黨產處理條例」聲請釋憲，引發行政、監察兩院爭議，國民黨文傳會副主委洪孟楷（見圖）發酸語，「難道行政院已成不當黨產處理委員會的附隨組織？」（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對監察院針對「不當黨產處理條例」聲請釋憲，引發行政、監察兩院爭議，國民黨文傳會副主委洪孟楷（見圖）發酸語，「難道行政院已成不當黨產處理委員會的附隨組織？」（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產處理條例 徐國勇 監察院 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：監院聲請釋憲惹議 國民黨酸：政院成黨產會附隨組織


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.