馬英九批學運斷服貿是「自甘落後」 網友：看韓國慘況...
2017-03-30 11:43
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨日赴暨南大學演講時，笑談自己擔任台北市長以及總統任內所推動的國際事務等政績，並且批評太陽花學運服貿是「自甘落後」、阻礙經濟發展。對此，許多網友則拿韓國的現況打臉馬英九：「看到南韓的慘況就知道擋下服貿是對的。」
馬英九表示，他推動的兩岸服貿協議因太陽花學運而中止，並直指「政治阻礙了經濟發展」、「有政黨不想發展兩岸關係」。他認為，台灣薪資水準停滯、人才外流是因為與中國之間的關係停擺，且服貿協議在立法院被阻擋造成很大影響。
網友們在PTT八卦板上噓爆馬英九的言論，紛紛留言表示：「韓國有中韓FTA，結果呢？」、「韓國被中國搞得多慘？」、「台灣最落後的事就是讓你選上總統」、「中國禁韓令一定是沒簽中韓FTA齁」、「韓國都來幫忙打臉你了還有臉提」。
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