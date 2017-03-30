司改國是會議 法務部促催生「不法資產追償署」
〔記者張文川／台北報導〕全國司法改革國是會議今召開第5組第3次會議，預定討論8項子題，其中包括「強化追錢制度」，討論加強追償犯罪不法資產，法務部提議統整合行政執行署、調查局洗錢防制處，成立專責的「不法資產追償署」，並在各地檢署設立分署，結合各地檢署執行科的人力，以收事半功倍之效。
法務部報告提出可能的改革方向，建議以「人財分離」為原則追錢，目前的檢察官人力在查緝犯罪本體上已經不足，若還要同時追償不法資產，恐力有未逮，「人財分離，才不致人財兩失」，將人、物的追緝雙軌化，對於偵查中沒收不法利得、變價拍賣，委由行政執行署、或檢察事務官、或增設資產調查官來做，以求妥速查扣、確實變價。
法務部提議設置「不法資產追償署」專責機關，整合充實人力和預算，洗錢與欠稅是一體兩面，法務部行政執行署負責追償欠稅及行政裁罰欠款，有豐富的追償、鑑價、變價、拍賣經驗，調查局洗錢防制處是掌控國家洗錢情資的中心，專精分析金流弊端，建議整合此二機關，成立「不法資產追償署」，統籌追償不法資產，並成立資料庫，從金流角度分析犯罪模式與情資，供檢方辦案參考。
司法院提書面報告指出實務現況，近年常見吸金案件、跨境詐欺集團案件、跨國盜領集團案件，因具有集團性或常習性，分工細膩而追訴不易，共通點是都透過洗錢，但司法實務上，常在查獲時發現與本案無關、但與其他違法行為有關聯且無合理來源的財產，明知這些錢有問題，卻因無法對應到金錢來源與特定犯行，而使法院無法宣告沒收。
司法院建議，有必要修法強化、擴大沒收制度，在查獲被告本案違法行為時，若也發現其他來源不明、可能來自其他不明違法行為的不法所得時，雖然無法確定來自特定的違法行為，仍可沒收；但修法時，也不應忽略這是否與憲法比例原則、無罪推定等法律原則相衝突，以避免無限上綱，才能兼顧刑事正義和憲法價值
。
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標題：司改國是會議 法務部促催生「不法資產追償署」
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