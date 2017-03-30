拍扁麵包師新店開幕 他要感謝貴人阿扁

黃士福受訪指出，要謝謝人生中貴人陳水扁，因拍扁讓大家注意到他做的麵包。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-03-30 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕拍扁成名的麵包師傅黃士福自立門戶，開新店面「凱文手工創意烘焙」，已試賣半個月，今天正式開幕，他今受訪指出，要謝謝人生中貴人陳水扁，因拍扁讓大家注意到他做的麵包。

《蘋果日報》報導，黃士福指出，以前一天的營業額只有3000元，但現在一天的營業額有6000元，業績幾乎翻倍成長，這都要感謝人生中的貴人陳水扁。

黃士福說：「如果阿扁要在外面趴趴走記得向中監報備，免得大家罵你。」