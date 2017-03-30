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李明哲遭中國拘禁 民進黨籲盡快釐清案情、釋放

2017-03-30  10:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣NGO人士、民進黨前黨工李明哲遭中國大陸國安單位拘禁，民進黨發言人楊家俍今（30）日表示，中國大陸以國安理由，拘禁台灣民眾，只會增添台灣人民前往中國大陸交流的疑慮，影響兩岸人員的正常往來。中國大陸國安部門也應當立即釐清案件真相，給予李明哲先生公平、公正的對待，並盡快釋放李明哲。

楊家俍表示，這段時間以來，在以當事人的人身安全與權益為最高處理原則下，陸委會、海基會積極和家屬聯繫，並多次和中國大陸交涉，要求中國大陸官方必須儘速說明事件原委和細節，以解家屬憂慮。

民進黨呼籲，基於人道與人權的考量，中國大陸應該立即開放家屬的人道探視和提供律師協助，以保障李明哲先生的法律權益和人身安全；中國大陸國安部門也應當立即釐清案件真相，給予李明哲先生公平、公正的對待，並盡快釋放李明哲。

楊家俍強調，李明哲案並非個案。兩岸正式交往至今，相關事件曾出不窮，國際社會也多次關注相關案件的發展。中國大陸以國安理由，拘禁台灣民眾，只會增添台灣人民前往中國大陸交流的疑慮，影響兩岸人員的正常往來，無助於兩岸關係的和平穩定發展，更無益於兩岸人民的福祉。

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  • 李妻李凈瑜昨由民進黨立委尤美女、蔡易餘、陳曼麗、KOLAS等人陪同召開記者會，呼籲中國不要喚起台灣人對於戒嚴時期的痛苦記憶，李明哲的一切行為在文明國家都是無罪的。（資料照，記者陳志曲攝）

    李妻李凈瑜昨由民進黨立委尤美女、蔡易餘、陳曼麗、KOLAS等人陪同召開記者會，呼籲中國不要喚起台灣人對於戒嚴時期的痛苦記憶，李明哲的一切行為在文明國家都是無罪的。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 楊家俍今（30）日表示，中國大陸以國安理由，拘禁台灣民眾，只會增添台灣人民前往中國大陸交流的疑慮。（圖擷取自楊家俍臉書）

    楊家俍今（30）日表示，中國大陸以國安理由，拘禁台灣民眾，只會增添台灣人民前往中國大陸交流的疑慮。（圖擷取自楊家俍臉書）

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