洪秀柱公布「政績」作為下週開跑起手式

國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-03-30 10:13

〔記者施曉光／台北報導〕爭取連任的國民黨主席洪秀柱下週將正式請假參選，今天上午先由黨中央文傳會召開「洪主席就任黨主席一周年黨務成果報告」，向黨員訴求自己一年來幫國民黨在八場地方公職補選戰役中，以六比二的戰績，打贏民進黨，並透過強力監督，成功迫使民進黨許多政策「轉灣」，透過公布「政績」做為黨魁選戰開跑的起手式。

國民黨文傳會副主委唐德明指出，在洪秀柱擔任黨魁後，從二０一六年四月以來包括屏東縣三地門鄉長、屏東縣里港鄉長、屏東縣第九選區議員、彰化縣田尾鄉長、南投縣仁愛鄉長、花蓮縣花蓮市長、花蓮縣萬榮鄉長、雲林縣口湖鄉長等八個地方公職補選，國民黨以六勝二負的佳績，打贏民進黨，力挽藍營自二０一四、二０一六兩次大選重挫以來的頹勢。

唐德明表示，在抵擋民進黨政治清算與追殺方面，國民黨與行政院不當黨產處理委員會至今總共七次訴訟裁定結果，國民黨也以四比三領先黨產會﹔為了解決國民黨財務問題，洪秀柱還是自孫中山創黨以來第一個奔波海內外並為黨募集一億二千六百餘萬元的黨主席。

此外，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，國民黨透過強力監督，迫使民進黨許多政策「轉彎」，具體例子包括讓前農委會主委曹啟鴻開放美豬態度轉彎，原擬派駐新加坡代表的江春男因為酒駕請辭，讓民進黨政府暫緩開放日本核災區食品進口，以及迫使行政院讓「不公義年金」的文宣下架。

在兩岸關係方面，胡文琦強調，洪秀柱透過「洪習會」，讓泛藍八縣市的八項利多得以落實，中國大陸也未阻撓親民黨主席宋楚瑜出席APEC領袖會議，還邀請中國大陸組隊參加台北的世界大學運動會，幫台灣人民爭取最大福祉。