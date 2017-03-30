司改會議》第五組第三次討論 將檢討反貪、追錢及防逃制度

2017-03-30 09:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議上午召開第5組第3次會議，預計將討論8項議題，主要包括檢討反貪腐法制、強化追錢制度與防逃制度、研議妨害司法公正罪等。此外，量刑準則之建立、著作權法與妨害名譽等微罪的除罪化可能，以及法人犯罪與偵查管理等，也都是今日預計將討論的項目。

根據議程，檢討反貪腐法制、追錢制度、防逃制度及妨害司法公正罪等4項，今天將先由法務部提出共約10分鐘的報告，各委員也事前針對相關議題提出書面意見，至於微罪除罪化及偵查管理部分，也邀請智財局及刑事局等相關單位提出意見或與會討論。