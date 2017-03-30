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鍋貼替代役媒合結果 四海遊龍沒役男要去

2017-03-30  09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外界質疑役政署規劃的「產業訓儲替代役」，役男若去餐飲業煎鍋貼可能淪為廉價勞工。內政部次長花敬群今日受訪指出，今年是第一次試辦，「鍋貼替代役最後媒合結果，沒有任何一位替代役去四海遊龍」。

花敬群表示，「產業訓儲替代役」今年第一次試辦，希望讓年輕人在服役期間能銜接未來工作，對於外界建議指教會深入研討，盡快提出後續改善作為。

花敬群說，現階段正彙整意見中，了解各界憂慮之事會不會發生，鍋貼替代役最後媒合結果，並沒有任何一位替代役去四海遊龍，當然內政部也會進行檢討及修改。

花敬群也說，會提出「產業訓儲替代役」是社會各界的期待，從「研發替代役」概念延伸而來，本質上不會有太大問題。

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  • 內政部次長花敬群今日受訪指出，「鍋貼替代役最後媒合結果，沒有任何一位替代役去四海遊龍」。（資料照，記者陳志曲攝）

    內政部次長花敬群今日受訪指出，「鍋貼替代役最後媒合結果，沒有任何一位替代役去四海遊龍」。（資料照，記者陳志曲攝）

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