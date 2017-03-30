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郝龍斌喊重返執政、翻轉未來 鄉民酸：翻海裡？

2017-03-30  09:55

〔即時新聞／綜合報導〕呼應國民黨青壯世代立委的訴求，國民黨主席參選人郝龍斌在臉書上有感而發地說，國民黨要成為現代化的民主政黨，重返執政，捍衛中華民國、翻轉台灣的未來；這樣的言論，引起鄉民兩極看法，還有人酸說，「翻進海裡吧」。

郝龍斌說，對於黨的改造，要從改變積習做起，黨內的大老文化、宮廷文化是阻礙國民黨現代化的根源，如果當選國民黨主席，他要以「企業化」經營模式帶領國民黨，效益、制度、反應快速、呼應市場，並在黨內、在社會上推動「共好」、「利他」文化，讓國民黨成為社會「共好」的主要推動力量；這樣，民眾才會認同國民黨，國民黨也才能真正做到與民眾在一起，進而獲得民眾支持。

郝龍斌說，106年前黃花岡72烈士，抛頭顱、灑熱血，創建民國；今天，國民黨的年輕人，要大聲說出自己的主張、挑戰權威，帶領國民黨翻轉改革，讓國民黨成為現代化的民主政黨，重返執政，捍衛中華民國、翻轉台灣的未來。

對此，有網友認同說，「今日從事改革，比先賢輕鬆多了，希望國黨先進，團結奮鬥」；但也有人說，「翻掉台灣，你的中華民國只能沉到太平洋了」、「積極娛樂大眾」、「先選上里長好嗎」、「翻轉就沉了」。

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  • 郝龍斌說，國民黨要成為現代化的民主政黨，重返執政，捍衛中華民國、翻轉台灣的未來。（資料照，記者陳志曲攝）

    郝龍斌說，國民黨要成為現代化的民主政黨，重返執政，捍衛中華民國、翻轉台灣的未來。（資料照，記者陳志曲攝）

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