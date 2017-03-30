台灣問題 卜睿哲建議川普政府「八要四不要」
2017-03-30 08:59
〔駐美特派員曹郁芬／華府29日報導〕美國布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲今天發表了30頁的一個中國政策報告，建議川普政府在台灣問題上的「八要四不要」：包括不要把台灣是中國的一部分說成是美國的立場；不要使用「一個中國原則」，而要繼續使用「我們的一個中國政策」。
美國總統川普與中國國家主席習近平4月7日至8日將在佛州舉行峰會，預料習近平會提出台灣議題，並要川普政府進一步澄清美國的一中政策。
卜睿哲說，雖然川普在和習近平通電話時重申了他的政府會信守「我們的一個中國政策」，但不表示事情就會塵埃落定，中國可能希望川普的用語更強烈，而川普多變且願意交易的作風也讓人不放心。他還是擔心川普會拿台灣做為與北京談判的籌碼，因此決定撰寫這分報告讓大家了解美國的一個中國政策。
卜睿哲給川普提了「八要四不要」的建議。另外兩個「不要」包括:不要以一國兩制做為解決台海爭端的實質方案；如果改善與台灣的雙邊關係符合美國利益，不要以公開挑戰北京的方式來執行這些改變。
他建議川普政府要採取的8項措施為：要繼續重申以和平方式及台灣人民能接受的方式解決爭端是美國的長遠利益；要敦促北京和台北以彈性、耐性、創意和自制來推動兩岸關係；要向北京強調主要阻礙北京達成其統一目標的不是美國對台軍售，而是台灣公眾反對中國提出的統一方案。
美國要依據台灣現有以及未來中華人民共和國可能的威脅，提供台灣武器；要繼續與台灣的國防圈互動以決定如何強化其嚇阻能力；要在雙邊議題上繼續深化與台灣的互動；要繼續跟台灣合作，在台灣還不是會員的國際政府組織中強化台灣的角色與參與；任何有關美國對台政策的改變，無論是正面或負面，要繼續與台灣領導人事諮商，台灣領導人自會判斷是否符合其利益。
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