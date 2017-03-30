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民調車尾市長 黨內至今無人挑戰他連任之路

2017-03-30  08:34

〔即時新聞／綜合報導〕2018年縣市長選舉的各項期前工作已陸續展開，民進黨氣勢高漲，黨內有意出頭的人物正在逐步的冒出頭，據指出，民調老是吊車尾的嘉義市長涂醒哲，截至目前為止，黨中央竟沒有接到有意跟他挑戰的人選名單，連任阻礙不在黨內。

民進黨昨天舉行縣市黨部主委會議，初步對 2018年縣市長選舉情勢，交換意見，選對會召集人陳明文指出，包括宜蘭、彰化等都已有挑戰人選被點名；但是，嘉義市卻沒有。

綜合媒體報導，涂醒哲的民調中敬陪末座，早先曾有多家媒體指陳明文子弟兵、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志，可能單挑涂醒哲，不過，昨天陳明文公開表示，嘉義市政績正在好轉，目前沒有人跳出來挑戰涂醒哲；否認之前的傳言。

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  • 嘉義市長涂醒哲。（資料照，記者王善嬿攝）

    嘉義市長涂醒哲。（資料照，記者王善嬿攝）

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相關關鍵字： 2018 徐文志 涂醒哲 陳明文
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