化解同婚爭議 陳建仁邀正反代表建立溝通平台

2017-03-29 20:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕為化解在婚姻平權議題上的高度對立，總統蔡英文上月約見正反雙方代表後，責成副總統陳建仁搭建溝通平台，陳建仁今天下午進一步邀請雙方到總統府，就建立價值溝通平台進行初步溝通，以作為未來法制作業的參考。

出席溝通會議的代表，包括婚姻平權大平台召集人呂欣潔、同志人權法案遊說聯盟執行長蘇珊、信心希望聯盟主席團主席雷倩、思與策國家智庫研究院鄭哲民執行長及總統府副秘書長姚人多，會議召開3個小時。

會中就同性婚姻、性平教育、政府行政作為等議題廣泛交換意見，與會人士表示，光是性平教育與修法議題，雙方就此花了很多時間討論，有人認為現在不是來「盍各言爾志」？否則浪費大家時間，也沒有必要。陳建仁在會中提出基本構想，與會者同意就這些議題建立溝通平台，並儘快安排下一次的會前會。

陳建仁表示，希望透過價值溝通平台的建立，雙方在這個議題上能夠溝通對話，並透過價值的分享與溝通，去異求同，建立共同的了解與認識，以作為行政部門未來進行相關法制作業的參考。