| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

化解同婚爭議 陳建仁邀正反代表建立溝通平台

2017-03-29  20:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕為化解在婚姻平權議題上的高度對立，總統蔡英文上月約見正反雙方代表後，責成副總統陳建仁搭建溝通平台，陳建仁今天下午進一步邀請雙方到總統府，就建立價值溝通平台進行初步溝通，以作為未來法制作業的參考。

出席溝通會議的代表，包括婚姻平權大平台召集人呂欣潔、同志人權法案遊說聯盟執行長蘇珊、信心希望聯盟主席團主席雷倩、思與策國家智庫研究院鄭哲民執行長及總統府副秘書長姚人多，會議召開3個小時。

會中就同性婚姻、性平教育、政府行政作為等議題廣泛交換意見，與會人士表示，光是性平教育與修法議題，雙方就此花了很多時間討論，有人認為現在不是來「盍各言爾志」？否則浪費大家時間，也沒有必要。陳建仁在會中提出基本構想，與會者同意就這些議題建立溝通平台，並儘快安排下一次的會前會。

陳建仁表示，希望透過價值溝通平台的建立，雙方在這個議題上能夠溝通對話，並透過價值的分享與溝通，去異求同，建立共同的了解與認識，以作為行政部門未來進行相關法制作業的參考。

廣告
  • 總統蔡英文上月約見正反雙方代表後，責成副總統陳建仁搭建溝通平台，陳建仁今天下午進一步邀請雙方到總統府，就建立價值溝通平台進行初步溝通，以作為未來法制作業的參考。（資料照，總統府提供）

    總統蔡英文上月約見正反雙方代表後，責成副總統陳建仁搭建溝通平台，陳建仁今天下午進一步邀請雙方到總統府，就建立價值溝通平台進行初步溝通，以作為未來法制作業的參考。（資料照，總統府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚 同婚議題 平台 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：化解同婚爭議 陳建仁邀正反代表建立溝通平台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.