一例一休勞基法施行細則調整 勞資雙方不同調

2017-03-29 20:13

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路後造成不少問題，包含排班困難、加班費的計算方式與特休假安排。勞動部日前預告將發布《勞基法施行細則》解決修法後產生的爭議，並於今下午邀勞資雙方召開《勞基法施行細則》研商會議。包括全國產業總工會、美國商會、工總、全國中小企業總會等團體代表都列席表達意見。

工商協進會代表發言時指出，依照目前勞基法規定，休息日出勤未滿4小時薪資要以4小時計算，不過在認定工時時，應該以實際工作時間認定，而不是也採「未滿4小時以4小時計」，另外也希望在細則中增訂特休假勞資雙方可以合意遞延等規定，未來修法上也希望增加12周彈性工時規定。

全產總秘書長戴國榮說明，站在工會的立場，希望企業可以增加人力，改善低薪環境。此外也應該廢除84條之1與變形工時，因為變形工時的存在讓許多雇主能夠規避作為雇主的責任，且讓勞工處於過勞的情形。

有不少企業主提到一例一休造成營運成本上升，但戴國榮並不這樣認為，他指出當時在推行一例一休時，作為配套已經砍掉七天國定假日，企業的成本也因此下降。

除了休息日的出勤時間計算外，全國中小企業總會代表指出，目前的加班費計算太過複雜，有1.34、1.67還有2.34、2.67倍等多種計算方式，讓企業無所適從，盼勞動部能修法簡化、訂出一個更精準的計算數字。

美國商會代表說，特休假排定應更具彈性，如應在細則中明訂勞工應主動排休。此外，更提出建議，勞基法可以考慮將勞工分為藍領跟白領階級。如果白領階級的薪資在產業的平均薪資幾倍以上或具有管理職，就可以排除適用勞基法。

負責主持的勞動部次長廖蕙芳總結時表示，這次各方提的意見，部分問題已經超過施行細則能處理的範疇，但勞動部身為主管機關，還是會仔細將這些聲音紀錄下來，蒐集寶貴意見，做為未來參考依據。