反年改團體闖教部 教長保證：不會讓教育人員委屈
2017-03-29 18:49
反年金改革的教育團體闖教育部，教育部長潘文忠後來出面向陳情民眾喊話，保證「不會讓教育人員委屈。」（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕反年金改革的教育團體上百人今天下午在教育部前陳情，全教產理事長黃耀南等人翻爬拒馬擬闖入教育部，後受邀進入教育部與部長會談，教育部長潘文忠在會談半小時之後，出面向陳情民眾喊話，他表示，未來年金改革將會「公教一致」，教育人員不可能和公務人員會有落差，他願意為此在立法院說明、堅持、負責， 他保證「不會讓教育人員委屈。」
潘文忠對陳情民眾表示，年金改革討論中，公務人員和教育人員長期退撫的制度標準和採計一直都是一致的，關聯性也很高，但教育人員不同於公務人員，甚至教育人員中有特別考量的是中小學教師的起資年齡，要考量教學現場等條件，最後有不同的採計方式，中小學以下從六十歲開始，延後退休年齡也將會有10年的過渡期。
潘文忠講完之後，有抗議民眾罵他說的是「屁話」、「以你現在的年紀，領現在的年金，去國中國小教1個月看看！」，但也有有抗議群眾鼓掌，肯定潘文忠是難得願意出面的部長，在下午5時半之後，教育部前群眾漸漸散去。
全教產理事長黃耀南翻爬拒馬擬闖入，民眾高喊「有事公教幹，沒事幹公教」、「部長出來！」等口號，並與在場員警推擠，意圖衝撞教育部，但被優勢警力阻擋，黃耀南等4位代表之後進入教育部與官員會談。
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