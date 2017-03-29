柯P指香港「很無聊」 北市府緊急澄清

2017-03-29 18:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲前往泰國推展台北觀光，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦建議台灣加強宣傳，若成功有望在近年內超越香港。今下午柯文哲在泰國受訪時，媒體問他認為台灣有什麼勝過香港，柯語出驚人表示，香港很無聊啊，一個小島有什麼好看的？引起現場媒體一片譁然，柯仍無所覺地繼續說，「香港我去過啊！我知道啊！」

對此，北市府緊急澄清強調，市長口中的「香港很無聊」，意指台北市內有高山、亦有溫泉，所以要呼籲曼谷的民眾來台北觀光，以台北的美食、文創、歷史文化，加上可以透過觀光免簽、航班增加及導遊人才培訓，相信台北對曼谷人的吸引力一定能夠超越香港。

台北市政府發言人劉奕霆說，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦在今日下午受訪時談到，曼谷去年一年有53萬人到香港旅遊，到台北旅遊則是19萬人，以台北好玩、好買的程度，相信來台人數一定能超越香港。

柯文哲出訪東南亞今天邁入第4天，受邀到「泰國台大」朱拉隆功大學劇場聽取簡介，會後柯被媒體問到對泰旅協會建議有何看法？柯直言，去年台灣陸客在減少時，北市觀傳局有去找行政院政務委員張景森，後來去年8月就先開放泰國免簽，收到不錯的效果，當時泰國遊台旅遊人次與同期相比，增加了80%。

柯說，如果不能做到自由客免簽，至少團客免簽可以先開放，另外就是航班要解決，因為如果沒有航班，想要來也沒有辦法。此外。台灣有很多移工、外籍新娘，可以把他們培訓成各國語言導遊，但要如何把台灣觀光人力訓練起來，要再想想。