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329抗議群眾霸占馬路 北市交通要道癱瘓 民眾罵翻

2017-03-29  18:16

〔記者王冠仁／台北報導〕由台灣警消聯盟發起的329年金改革抗議活動今天遍地開花，部分抗議群眾今天下午3點多突破警方位在台北市青島東路、中山南路的拒馬防線後，先是到立法院外的青島東路繼續抗議，但另一部分的抗議者，則是在此同時，前往忠孝東路與中山南、北路上抗議，癱瘓交通。

抗議群眾在4點多，一起前往忠孝東路、鎮江街口靜坐抗議，隨後更霸佔中山南路、忠孝東路口，癱瘓北市交通要道。不少抗議群眾聚集在行政院大門外，與警方爆發數波推擠衝突。

一名陳姓市民表示，支持軍公教捍衛自身權益，但癱瘓交通的作法太過分，尤其在下班尖峰時間，「來不及接小孩出意外誰負責？」。

警方說，初步統計，佔據行政院前中山、忠孝路口的抗議群眾大約有600人，將持續與抗議群眾溝通，盡快恢復交通順暢。

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  • 由台灣警消聯盟29日發起的「遍地開花」反年改行動，由於在行政院前佔據忠孝東路，造成周邊交通大塞車。（記者張嘉明攝）

    由台灣警消聯盟29日發起的「遍地開花」反年改行動，由於在行政院前佔據忠孝東路，造成周邊交通大塞車。（記者張嘉明攝）

  • 忠孝東路周邊交通大塞車。（記者張嘉明攝）

    忠孝東路周邊交通大塞車。（記者張嘉明攝）

  • 中山南路與忠孝東路交通癱瘓。（記者王冠仁攝）

    中山南路與忠孝東路交通癱瘓。（記者王冠仁攝）

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