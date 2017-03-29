朝野協商破裂 台中市議會臨時會再流會

2017-03-29 18:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今天原定召開二讀會，上午朝野協商破裂，藍綠黨團為了開會與否，展開諜對諜，藍營議員至下午3時左右才簽到，綠營則是先簽後撤，導致人數未過半而流會。由於明天是臨時會最後一天，按照「台中市議會組織自治條例」規定，出席人數達1/3即可開會。

今天二讀會預定審查追加預算案及各項議案，朝野協商過程中，國民黨團認為35.5億元追加預算案中，有4億元是在總預算遭刪除，且是市府自行調整的項目，不該再辦理追加，堅持只審查新增的預算項目。民進黨團則認為應逐條審查預算，議員有意見的項目，再請市府說明。

雙方各持已見，朝野協商破裂後，各自展開動員。台中市議員現為59席，國民黨、民進黨皆未過半，民進黨進行甲級動員，出席人數最多達到28人，因策略考量，部分議員撤簽。國民黨議員原本到場但不簽到，看到出席人數減少，立即辦理簽到。

下午3時許，出席人數一度到44人，議長林士昌因此宣布開會，民進黨議員趕緊全數撤簽，出席人數又降到22人，林士昌因此裁示休息，國民黨團緊急找人來開會，一直到4時，人數只有26人，林士昌裁示流會。

會後，國民黨團及超黨派聯盟議員齊聚主席台前，高喊「我們要開會」，並譴責民進黨身為執政黨卻惡意撤簽，甚至出現幫他人撤簽情況，惡意杯葛議會審查預算。

民進黨團則表示，國民黨團在政黨協商時無理要求，導致協商破裂，黨團是「全天候備戰，技術性撤簽」，就是為了讓國民黨團的野蠻破局。

今天二讀會流會，明天又是臨時會最後一天，根據「台中市議會組織自治條例」規定，明天出席人數達1/3即可開會。民進黨議員共26席，只要都出席，就能開會審查追加預算。

對於朝野黨團的攻防，市府表示，尊重議會及黨團運作，這次追加預算項目多是與民生相關的重要建設，市府檢視後認為有辦理的必要性，故爭取議會同意，也期待明天追加預算能順利過關。