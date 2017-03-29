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不只李明哲 還有這些外國人在中「被失蹤」

2017-03-29  19:16

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今證實，李明哲涉嫌危害國家安全被逮捕，引起輿論譁然，事實上中國並非首次以涉嫌從事間諜活動或是危害國家安全活動為由逮捕外國人士，過去也曾有加拿大、日本、美國、瑞典等外國人被捕。

國台辦發言人馬曉光今日證實，李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，遭相關單位調查，根據《中央社》報導，中國自2014年實施「反間諜法」與2015年實施「國家安全法」後，更有助於官方監控境外非政府組織在中進行活動。

報導指出，除了李明哲外，2014年8月加拿大基督教援助工作者高凱文夫婦（Julia and Kevin Garratt）也遭中國以從事間諜活動且竊取中國國家機密為由被捕，夫妻倆分別在2015年2月及2016年8月釋放。

此外，2015年3月，越裔美籍商業顧問潘婉芬也在過境前往澳門時，被控從事間諜工作遭到帶走，至今還關押在廣西南寧；接著，2015年6月4名日本人在中國先後被逮捕，理由亦是從事間諜活動，隨後有三人被起訴。

還有近期的銅鑼灣書店事件，2015年10月至12月香港銅鑼灣書店經營者李波、店長林榮基、股東桂民海、呂波及業務經理張志平等人，先後在泰、中、港三地「被失蹤」，其中桂民海至今仍未被釋放；不僅如此，中國人權衛士緊急救援協會共同創辦人、瑞典公民達爾林，也在2016年4月被控危害國家安全遭逮捕，隨後被「公開認罪」遭當局驅逐出境。

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  • 2015年10月至12月，香港銅鑼灣書店經營者李波、店長林榮基、股東桂民海、呂波及業務經理張志平等人，先後在泰、中、港三地「被失蹤」。（資料照，中央社）

    2015年10月至12月，香港銅鑼灣書店經營者李波、店長林榮基、股東桂民海、呂波及業務經理張志平等人，先後在泰、中、港三地「被失蹤」。（資料照，中央社）

  • 前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今證實，李明哲涉嫌危害國家安全被逮捕。民團與家屬今召開記者會，要求釋放李明哲。（記者陳志曲攝）

    前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今證實，李明哲涉嫌危害國家安全被逮捕。民團與家屬今召開記者會，要求釋放李明哲。（記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 中國 反間諜法 國家安全 李明哲 被失蹤 銅鑼灣書店
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