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黨產條例調查意見內容疑刪改 監察院：漏列了

2017-03-29  18:38

〔記者林良昇／台北報導〕監察院將不當黨產處理條例聲請釋憲，引發行政院和民進黨立委砲轟，而監院的聲請釋憲理由書遭下架並修改內容，更引發質疑，監院今傍晚表示，「消失」的調查意見是因下架重新上傳時「漏列」，監院已重新將漏列「前言」部分的調查意見重新上網公布，以澄清誤解。

行政院今質疑，監院原公告於監察院網站，有關「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲理由書及調查意見內容，遭下架並重新修改內容，在延燒一天後，監院傍晚發出新聞稿解釋。

監院表示，肇因於原調查意見及聲請釋憲理由書以連結方式上網，接獲多人反映無法順利連結取得聲請釋憲理由書，經承辦單位下架，分別重新上網時，漏未將原調查意見「前言」部分，一併上網所致，並無外界質疑監院將該調查意見內容刪除、修改的情事。

監院表示，監院調查黨產條例案其調查意見的前言部分，僅是調查緣起、調查過程的簡要說明，此次因下架重新上傳時漏列，致造成今日報載所謂刪除、更改調查意見等的誤解。

監院指出，監察院於106年3月22日函請行政院研處的公文，本已包含下架前的調查意見前言部分，監察院已重新將漏列「前言」部分的調查意見重新上網公布，以澄清誤解。

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  • 監察院將不當黨產處理條例聲請釋憲，引發行政院和民進黨立委砲轟，而監院的聲請釋憲理由書遭下架並修改內容，更引發質疑。（資料照，記者劉信德攝）

    監察院將不當黨產處理條例聲請釋憲，引發行政院和民進黨立委砲轟，而監院的聲請釋憲理由書遭下架並修改內容，更引發質疑。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 不當黨產處理條例釋憲案 監察院 黨產條例
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