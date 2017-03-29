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搶泰客又語出驚人 柯P這樣形容香港

台北市長柯文哲今一早前往泰國大理寺參觀。（北市府提供）

2017-03-29  17:30

〔即時新聞／綜合報導〕為了拚觀光，柯P發言又讓幕僚嚇到了！台北市長柯文哲赴泰國推觀光，今天（29日）下午又語出驚人，他直說「香港很無聊，香港一個小島有什麼好看的？」

柯文哲出訪第4天，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦建議台灣應加強宣傳，若成功推廣，近年內可望超越香港。記者追問台灣香港有何差異，柯文哲回答「香港很無聊，香港一個小島有什麼好看的？」發言又引來幕僚一陣緊張。

柯文哲強調，去年台灣中國遊客減少，北市觀傳局有去找行政院政務委員張景森，後來就開放泰國免簽，泰國旅台遊客也因此增加80%，效果不錯。

他表示，會建議中央多開放免簽，也可從團客免簽做起，希望擴展到整個東南亞。他也補充，台灣有很多外籍移工、外籍新娘，可以考慮把他們培養成各國語言導遊。

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