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李明哲被拘捕 陳其邁要陸委會硬起來

2017-03-29  17:15

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲在中國失蹤，中國國台辦今證實，李明哲涉嫌危害國家安全被逮捕；立委陳其邁則是喊話，要陸委會硬起來！

「陸委會應向中國嚴正交涉並抗議！」陳其邁在臉書上呼籲，政治過招不該拿老百姓的生命和自由祭旗，現階段最重要是讓人平安，政府應站在家屬立場分憂努力，中國也應設身處地思考，不然兩岸關係只會倒退。

國台辦發言人馬曉光今天在國台辦記者會上面對記者詢問有關李明哲失蹤一事，馬曉光回應：「台灣居民李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。」證實李明哲在中國遭逮捕。

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  • 李明哲被拘捕，立委陳其邁喊話，要陸委會硬起來！（資料照，記者林正堃攝）

    李明哲被拘捕，立委陳其邁喊話，要陸委會硬起來！（資料照，記者林正堃攝）

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