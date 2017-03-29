別再黨內互打！ 顏寬恒說要把消波塊送給....
2017-03-29 17:11
〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於國民黨團近期「黨內互打」不斷，國民黨團在今日召開記者會，呼籲黨主席候選人「不要再互抹泥巴」。其中，立委顏寬恒在記者會中拿出「消波塊」抱枕引起網友討論，他則在臉書上表示，消波塊是要準備送給新任黨主席的。
顏寬恒在臉書PO文表示：「希望這次透過黨主席的良性競爭，好好地改造本黨的戰鬥力更要以身作則、嚴格監督自己的黨，不要做一個背離民意的在野黨，更要有拿回執政的準備，給人民希望。」
他並說明消波塊的用意：「寬恒也拿出了消波塊抱枕，準備送給新任的黨主席，如果我們有消波塊守護家園的精神，就能夠看到自己的問題，聽見人民的需要，解決人民的困難！」
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