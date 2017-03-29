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退休警衝立院抗議年改 現役警看不下去當面怒嗆...

駐守在立法院外絕食抗議年金改革不公的軍公教代表聚集群眾加入抗議政府年金改革活動。（記者王藝菘攝）

2017-03-29  17:07

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣警消聯盟發起的「遍地開花」反年改行動，在下午佔據立法院、行政院等政府機關，以及癱瘓忠孝西路進行抗議。在過程中，有維安的現役員警看不下去，怒嗆退休警消「你們以前幹警察的時候是這樣幹的嗎？」

抗議年改的民眾聚集在立法院，與駐守在門口的「八百壯士」合流，警方自16個分局調派640位警力將立法院周邊團團包圍，各出入口也架起拒馬圍欄，就連立法院委員助理都無法順利出入。

根據《東森新聞》報導，負則維安的員警一度與老前輩爆發口角，怒嗆「你們以前幹警察的時候是這樣幹的嗎？」、「我不是你們的奴僕！」退休警則回嗆「你不要噴口水哦」、「我看你才像奴僕！」一旁的長官見狀趕緊將該名員警推離至別處，不讓紛爭持續擴大。

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