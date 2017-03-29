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洩密案判無罪 馬英九點頭回應「遲來的正義」

馬英九演講笑談任內自己做了什麼，結束後則以趕時間為由未受訪。（記者陳鳳麗攝）

2017-03-29  16:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕馬英九下午赴南投縣埔里鎮暨南國際大學演講，對於洩密案一審獲判無罪，媒體問他這是「遲來的正義嗎？」，他點頭回應，其餘則以趕時間為由未予回答。

馬英九下午是以「中華民國在國際社會的新角色」為題，對暨大約500名學生發表演說，學生問到兩岸關係時，他認為現在也不是沒辦法談，可找機會先就迫切需要的去解決，像台灣參加世界衛生大會WHA。而服貿監督條例在立院躺3年，他覺得再下去，不是政黨受害，受害的是台灣。

對洩密案一審判無罪，他僅對記者提問「覺得是遲來的正義嗎？」，他點頭回應，其餘皆不回應。

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  • 馬英九跟學生大合照。（記者陳鳳麗攝）

    馬英九跟學生大合照。（記者陳鳳麗攝）

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