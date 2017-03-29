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採訪反年改記者遭嗆 「不支持就滾出去」

2017-03-29  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣警消聯盟今天號召退休警消及公教人員走上街頭抗議，在抗議過程中，有數名抗議者質疑在場採訪的記者替行政院宣傳，當場推擠記者並飆罵髒話，抗議群眾嗆聲：「如果你是想要貶抑我們，那就滾出去。」

綜合媒體報導，反年改的抗議群眾怒罵現場欲採訪的媒體記者「他X的假記者」、並且要求記者「滾到旁邊去」，甚至有人嗆聲表示：「如果你們是來歡迎我們的，我們也會支持你們，如果你是想要貶抑我們，那就滾出去。」

雙方一度爆發肢體衝突，最後在員警的隔離之下收場。

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  • 台灣警消聯盟成員29日下午聚集在總統官邸周邊，抗議蔡英文政府年金改革。（記者羅沛德攝）

    台灣警消聯盟成員29日下午聚集在總統官邸周邊，抗議蔡英文政府年金改革。（記者羅沛德攝）

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