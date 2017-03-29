採訪反年改記者遭嗆 「不支持就滾出去」
2017-03-29 16:47
〔即時新聞／綜合報導〕台灣警消聯盟今天號召退休警消及公教人員走上街頭抗議，在抗議過程中，有數名抗議者質疑在場採訪的記者替行政院宣傳，當場推擠記者並飆罵髒話，抗議群眾嗆聲：「如果你是想要貶抑我們，那就滾出去。」
綜合媒體報導，反年改的抗議群眾怒罵現場欲採訪的媒體記者「他X的假記者」、並且要求記者「滾到旁邊去」，甚至有人嗆聲表示：「如果你們是來歡迎我們的，我們也會支持你們，如果你是想要貶抑我們，那就滾出去。」
雙方一度爆發肢體衝突，最後在員警的隔離之下收場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 親密合照外流... 李婉鈺被爆與吳志剛秘戀3個月
- 藍議員喊殺蔡總統 綠：政治人物最壞的示範
- 年改試院不同調 陳建仁：年改會為主
- 藍議員喊殺蔡總統 林俊憲：恐嚇殺人該法辦！
- 顏寬恒拿「消波塊」要黨內別互打 網友這麼解釋...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 棒球》台灣經典賽3連敗收場 最新世界排名出爐！
- 直擊！五月天開唱倒數 7號公園已經塞到…
- 共犯才被查獲47 顆子彈 這回換他被查獲 2把槍
- 救援高雄氣爆、維冠倒塌 施武鈞獲青年獎章
- 環台賽／肉體永久性傷害 不滅陳建良破風魂
- 自由廣場》冷合景氣●薩德驚奇
- 老翁流浪到淡水 巡邏警寒夜救援助返家
- 男子行跡可疑 白宮附近被捕
- 材料-KY垂直整合 挹注營收獲利成長
- Apple Pay登台 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
- 前妻討6688萬 雙胞胎依依：我老公就是沒錢
- 13年努力有成 台灣美景放送全球55國
- 馬一審無罪》柯嘆：大悲無淚 上訴到底 馬辦：感謝法官 適當判決
- 脫歐啟動前 蘇格蘭議會挺二次獨立公投
- 北埔姜阿新洋樓拉皮 獲3千萬金援
- 霸凌記恨20年 夜騎百里燒4同學家
- 法院判決逆轉 日本2座核電廠機組將重啟
- 經典賽》日媒認證「台灣二隊」最強 鎖定王柏融
- 醫病》口腔癌下巴消失 3D列印重建恢復飲食
- 妻車禍、年收不到6萬 8旬裱藝師招客渡難關
- 中國員工毀印度國旗 歐珀被包圍抗議
- 聖圭錄影受傷肋骨骨折 INFINITE回歸恐推遲
- 老菸槍喘咳痰 肺阻塞功能剩3成
- 高雄》高鐵大學生週日優惠 5月起增3班
- 豬哥亮情史豐富 3段婚姻外加紅粉知己
- 指鄭永金炒地皮 前竹縣長范振宗高院改判無罪
- 車禍重創 林詠晟克服逆境射擊摘冠
- 黑面琵鷺全球普查 泰國現2隻喊稀有
- 美研究：馬拉松恐「傷腎」 腎病患者應留意
- 好康！北市衛生局免費送食安試劑
- 零安樂死 台南為毛小孩找工作
- 海濤法師護生園髒亂污染？ 園方駁斥
- NBA》史上最快 柯爾執教勇士三年拿200勝
- 擠出圓規奶！阿姆21歲女兒辣翻網友
- 五月天演唱會倒數4小時 周邊停車格一位難求
- 男好心收留女街友反被縱火 警逮人偵訊中
- 豬哥亮癌末住進台大醫院 謝金晶哭紅眼
- 醫病》熟女乳癌脹若牡丹 先化療再重建保住乳房
- 檢察官的定位？ 法官、檢察官空中交鋒
- 東港污水道 首標明年5月完工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：採訪反年改記者遭嗆 「不支持就滾出去」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分