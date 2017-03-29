退休警消抗議一度突破封鎖線 警嚴陣以待

台灣警消聯盟成員今天（29日）下午聚集在總統官邸周邊，抗議蔡英文政府年金改革。警方架起拒馬，嚴陣以待。（記者羅沛德攝）

2017-03-29 16:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕宣稱要遍地開花的台灣警消聯盟今在各地發起抗議，下午除有退將代表吳斯懷等人進入立法院遞交陳情書外，下午3時左右還有民眾意圖衝破警方封鎖線，翻牆進入立法院院區內，但隨即被警方制止。為避免發生衝突，目前立法院部分院區仍無法進出，連接委員研究大樓與立法院院區的鎮江街仍全面封鎖中。

除台灣警消聯盟號召上百人至立法院周邊抗議外，在立法院正門抗議數週的八百壯士也加入陳抗行列，面對粗估近500人的抗議民眾，警方自16個分局調派640位警力將立法院周邊團團包圍，各出入口也架起拒馬圍欄，就連立法院委員助理都無法順利出入。

下午2時左右，退將吳斯懷、葉宜生等人進入立法院遞交陳情書，立院則派出副祕書長高明秋接受陳情。吳斯懷強調，八百壯士至立院抗議以來，政府沒有任何溝通協商，對他們的訴求也不理不睬，呼籲政府應儘速出面面對軍人訴求。

表態參選國民黨黨主席的郝龍斌，下午也現身立法院向退將表達支持。郝龍斌表示，軍公教警消是社會安定力量，他們過去為國家犧牲奉獻，才造就今日經濟發展，如今政府卻背信忘義，影響他們權益；郝龍斌表示，國民黨絕對會做軍公教警消的強力後盾，他主張年金改革設下的地板標準應該是基本工資的2倍，也就是4萬元，郝龍斌強調，「這是最基本的要求」。