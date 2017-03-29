前瞻基建地方配合款 台南400億準備好了

副市長張政源（左五）率領交通局團隊宣示大台南邁向交通2.0。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-29 16:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央釋出前瞻基礎建設資源，可是地方配合款也是很龐大，副市長張政源表示，台南市爭取逾1000億元建設計劃，以3至4成配合款，最多不會超過400億元，將會依計劃進度評估，逐年編列預算，在今年度市議會第2次定期大會審查明年度預算案即可提出。

副市長張政源說，「台南準備好了」，地方自籌款財源來自過去財政紀律撙節支出，同時透過土地通盤檢討，未來大小市地重劃合加約2百多億進帳，再加上公債法通過後，南市舉債額度約500億元，配合款籌措不成問題。

中央前瞻計畫，台南軌道建設是亮點；其中，捷運府城橫貫線（綠線）及中華環線（藍線），計劃總經費約407億元，地方配合款估計100億元。府城橫貫線路線東自平實轉運站、西經億載金城後抵永華市政中心，貫穿府城市中心，全長約11.9公里，而中華環線路線是從大橋站到林森站，全長8.6公里，將採類似日本沖繩高架跨座式單軌捷運系統。

另外，市區鐵路立體化北延案總經費約443億元，地方配合款也要上100億元；計畫範圍自南鐵地下化計畫北端延伸至善化，以永康地下化搭配新市高架化及善化平面改善為發展主軸，消除鐵路沿線發展阻隔並縫合鐵道兩側道路，均衡都市發展。

張政源表示，市區鐵路地下化已開始動工，預計113年6月完工，大台南智慧交控中心預計明年6月啟用，而已獲中央支持的鐵路立體化北延善化案、捷運優先路網可望推動，並加速完成新營、仁德、開元、和順等4大綜合轉運站，以奠基大台南未來20年公共運輸網路。

台南先進公共運輸系統計劃，擬採取類似日本沖繩單軌高架捷運。（記者洪瑞琴攝）

台南都會區鐵路立體北往延伸獲中央納入基礎建設。（記者洪瑞琴翻攝）