時力議員提名程序 歡迎有志者自薦

2017-03-29 16:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量今召開決策會議，拍板黨內2018年議員選舉提名程序。時代力量提名小組召集人林郁容會後表示，時力除了對外主動徵集人才，各地有志參選者可寄件至時力電子郵件，進行自薦與推薦人才。

林郁容表示，寄件至時力電子信箱後，若是有地方黨部地區，將由各地方黨部負責篩選與面談，作為時力中央黨部日後提名最終參考；若是無地方黨部的地區，則由中央黨部提名小組接洽；候選人名單最後匯集送提名小組確認，並經黨中央決策會議通過。

被問到時力議員選舉重點選區，林郁容說，時力會針對目前擁有的資源與各方面考量做務實提名，所謂重點選區，只要地方有理念契合候選人，或過去政黨得標率到一定程度的地區，時力都會認為是優先經營選區，但這不是唯一的標準，時力作為新興政黨，有義務把理念推行各個角落。

時力發言人吳崢表示，近日收到許多盼與時力在選戰合作的詢問，但人數不便透露，時力期許自己是開放選舉平台，希望引進更多外部力量與時力打拼。對於希望徵詢的人選，沒有年齡或特定偏好的差別待遇，重點還是理念契合程度，特別是國家定位部分。