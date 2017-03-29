「黃昭順支持者太熱情」立院內政委員會下午提早散會

2017-03-29 15:48

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今日開會處理內政部預算解凍案，到下午時，因立法院週遭被抗議年金改革之退休警、消包圍，加上在院外的國民黨立委黃昭順等立委，被「熱情」抗議群眾跟隨，擁戴，無法順利返回會議室，召委姚文智也只得宣佈休息。

立法院週遭自中午開始，便被抗議年金改革的退休軍、警、消人員團團包圍，警方也架起層層蛇籠戒備，並封鎖多處出入口，但在下午起，逐漸開始有陳抗民眾與警方發生推擠衝突，期間更一度有民眾翻入鎮江街入口遭壓制，導致立院對外交通幾乎全面中斷。

擔任內政委員會召委的民進黨立委姚文智、立委吳琪銘及國民黨立委曾銘宗、鄭天財等，與內政部長葉俊榮及內政部官員們，在下午休息時間過後返回內政委員會準備繼續處理預算解凍案，但因陳抗民眾一度衝破立院封鎖線，讓紅樓出入口也被迫封鎖。

在對外聯繫的過程中，傳出立委黃昭順等委員因被大批陳抗民眾跟隨、包圍而無法返回立院開會。姚笑稱「因為黃昭順有許多支持者非常熱情，今天預算協商先暫停。」最後在場立委通過針對民進黨前黨工李明哲，要求中方保障當事人相關權益之提案後，隨即宣布休息。